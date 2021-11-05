Trabzon'da sahibi vefat eden köpek mezarın başından ayrılmıyor

Güven, kayınpederinin Fero'yu çok sevdiğini ve sahiplendiğini dile getirerek, "Onun da ona bağlılığı gördüğünüz gibi halen devam ediyor. Köpeklerinin yemeğini vermeden kendisi yemeğini yemezdi." diye konuştu.

Kayınpederinin vefat ettiği gün Fero'nun o gece cenaze başından ayrılmadığını anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Çok üzgün durdu. Demek ki hissetti onu, sabah mezarlığa geldiğimizde yine buralarda gezindi, gömüldüğü zamanda aynen bu şekilde baş ucunda yattı. Ben görmedim ama cenazeye gelenler Fero'nun gözlerinden yaş aktığını, ağladığını gördüklerini söylediler. "