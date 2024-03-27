Trabzon'da üretiliyor, 60 ülkeye ihraç ediliyor!
Trabzon’da 31 yıldır faaliyet gösteren TİSAŞ, geçen yıl Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.
Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), 2023'te 60 ülkeye 200 bin silah ihraç etti.
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Trabzon'daki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1993'ten bu yana faaliyet gösteren TİSAŞ, ilk başlarda TSK'nın çeşitli birimlerine ve iç pazara silah üretirken, daha sonraki yıllarda yurt dışına açılarak silahların büyük kısmını ihraç etmeye başladı.
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Her geçen yıl kapasitesini yükselten firma, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye silah sattı.
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TİSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alemdaroğlu, gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat değerleri bakımından sektörde söz sahibi olduklarını, tercih edilen bir marka haline geldiklerini söyledi.
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