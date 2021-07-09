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TPAO, Akdeniz'de petrol arama başvurusu yaptı

TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları için üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu alanlar için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.

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