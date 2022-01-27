Toyota Corolla'nın fiyatları değişti

Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte birçok marka, otomobil fiyatlarına ciddi zamlar yapmıştı.

Bu markalardan biri olan ve ülkemizde de üretim yapan Japon marka Toyota, popüler modeli Corolla fiyatlarına aralık ayının ilk haftalarında iki kez zam yapmıştı.

TOYOTA COROLLA FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ

Toyota Corolla fiyatları, bu yıl kasım ayının başında 231 bin 200 TL seviyesinden başlıyordu. Kasım sonunda gelen zamla birlikte bu fiyat 254 bin 300 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 80 ÖTV diliminin sınırına yaklaşan bu fiyat, aralık ayındaki güncellemeden sonra 350 bin 550 TL seviyesine çıktı. Ancak dolar kurunun düşmesi, bu fiyatları aşağıya çekmedi.

Yeni yılla birlikte ise Toyota Corolla modellerine bir zam daha geldi. Baz modelin fiyatı 381 bin 900 TL'ye kadar yükseldi.

İŞTE 2022 TOYOTA COROLLA'NIN FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla 1.5 Vision - 381 bin 900 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 398 bin 400 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream - 438 bin 350 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 455 bin 850 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 484 bin 850 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 553 bin 8