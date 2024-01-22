Tosuncuğun o eski halinden eser yok!

Milyon dolarlık vurgun yapan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, hapishaneye girmesinin ardından ilk kez konuştu. Cezaevinden avukatı aracılığıyla çarpıcı bir mektup gönderdi. Aydın mektuba bir de son halinin fotoğrafını iliştirerek 30 kilo verdiğini duyurdu.

75 bin yıldan fazla hapis istemiyle yargılanan 2,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın ilk kez konuştu. Avukatıyla bir fotoğraf bir de mektup gönderdi.

30 KİLO VERDİ

"Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil" diyen Aydın, mektupta 2 katlı koğuşta tek başına kaldığını imkanlarının çok iyi olduğunu belirtti. Aydın, spor yapıp 30 kilo verdiğini aktardı.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi.

Ürettiği oyunun büyümesi ve devasa hale gelmesiyle birlikte incelemeye alınan Aydın ve Çiftlik Bank’ta ortaya atılan iddialar sonrası Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yurt dışına kaçmıştı. Firari olarak yurt dışında bulunan Aydın Brezilya’da teslim oldu.