Torreira'ya sürpriz talip: Derbide izleyecekler

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira, geçtiğimiz sezondan bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Sezon başında adı İtalyan kulüpleriyle anılan Uruguaylı futbolcu, gelen tekliflere rağmen takımda kaldı.

Galatasaray'a imza attığından beri her transfer döneminde adı Lazio ile anılan Lucas Torreira için İtalyanlar yine yakın markajda.

Lazio derbide izleyecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Lazio Kulübü, Torreira'yı izlemek için Beşiktaş derbisinde iki kişilik yer istedi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre buldu.

Yıldız futbolcu skor katkısı üretemedi. Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

27 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.