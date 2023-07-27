Torreira'nın partneri belli oldu! İşte Cimbom'un 8 numarası

Orta saha transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Manchester United forması giyen Brezilyalı yıldız Fred gelmişti.

Listenin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'in yanıtını uzun süredir bekleyen Cimbom, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı.

8 milyon euro teklif edildi

Galatasaray, Fred için Manchester United'a 8 milyon euro bonservis bedeli önerdi. İngiliz ekibi bu bonservis bedelini yetersiz buldu. Fred'in 1 yıllık kontratı bulunuyor. 1 yıllık kontratı kalan oyuncu için gereğinden fazla bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray'ın transferi uygun bir bonservis bedeli karşılığında bitirmesi bekleniyor.

Erden Timur'un dün akşam saatlerinde Fred transferini bitirmek için Londra'ya uçtuğu da gelen bilgiler arasında.

Oyuncuyla anlaşılmak üzere

Fred'le yapılan ilk görüşmede oyuncu yıllık 6 milyon euro istiyordu. Galatasaray bu ücreti fazla bulduğunu oyuncuya iletti. Bunun üzerine Fred yıllık kontratında indirime giderek 4 milyon euro'ya kadar düştü. Galatasaray'ın son teklifi 3 milyon euro oldu ancak oyuncuyla 3.5 - 4 milyon euro bandında anlaşılması bekleniyor.

Galatasaray, Fred için Manchester United'a 10 milyon euro'dan fazla bonservis bedeli ödemek istemiyor. İngiliz ekibi için de bu fiyat uygun bulunursa Fred önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyerek Lucas Torreira'nın partneri olacak.