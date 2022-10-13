Torba Kanun, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda!

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılmaz, Meclis tarihinde bir yasama döneminde ilk defa 6. yasama yılının yaşandığına işaret ederek, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Geçen yasama yılında komisyon olarak yoğun ve verimli faaliyetler içinde bulunduklarını, önemli düzenlemeleri ele alıp yasalaştırdıklarını anlatan Yılmaz, "Son yasama yılında da aynı şekilde verimli bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum." dedi.

Yasama ve denetim faaliyetleri bakımından yoğun gündemleri bulunduğunu dile getiren Yılmaz, katkı sunacak komisyon üyeleri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Yılmaz, komisyon üyeliklerinde de değişiklik olduğunu, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün üyelikten ayrıldığını, yerlerine HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in komisyon üyesi olarak seçildiğini aktardı.

Komisyonda, teklifin ilk imza sahibi Ahmet Tan, sunum yaptı. İktidara geldikleri günden itibaren vatandaşların ihtiyaçları başta olmak üzere yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen politikaları uyguladıklarını ve pek çok kazanım sağladıklarını anlatan Tan, şunları söyledi:

"Kanun teklifinde temel politikalarımızla uyumlu şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek yaptığımız düzenlemeler, uyguladığımız ekonomi programına katkı sağlayacak düzenlemeler, gelişen şartlar dikkate alınarak kurumlarımızın görev alanlarında gerekli değişiklikler, kamu düzeninin sağlanması ve ihtilaflı hususların çözülmesi amacıyla yapılan düzenlemeler olmak üzere birçok alanda yasal değişiklik önerilerimiz bulunmaktadır. Bu amaçla hazırladığımız teklifte, muhtelif kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmakta ve 4 geçici madde düzenlemesi bulunmaktadır."

Tan, teklifle öğrenim kredisi alanların borcunun, borç verilen miktar ile sınırlandırıldığını kaydetti. Öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacağını vurgulayan Tan, "Kredi borçları mezun olunduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak, eğer öğrenci işe girememişse durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek. Erteleme işlemi en fazla 3 yıl yapılacak. İlk defa yapılan ertelemelerde borçlar yine sabit kalacak. İkinci ve üçüncü ertelemede ise yıllık yüzde 10'u aşmayan bir endeksleme yapılacak. Borçlu öğrencinin vatani görevini yaptığı süre için ise hiçbir endeks uygulanmayacak." bilgisini verdi.

Tan, 4 yılın bitiminde ödenmemiş taksit kalırsa bunların tahsili için vergi dairesine bildirimde bulunulacağını ve taksitin ödenmesi gereken zamandan itibaren gecikme zammı hesaplanmak suretiyle vergi dairesince tahsil edileceğini söyledi.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçlarının terkin edileceğini de belirten Tan, şunları aktardı:

"Halen kredi almakta olan öğrencilerin, mezun olmuş olanların borçlarına endeks hesaplanmayacak ve geri ödemeleri başlamış olanların borçları da yeniden hesaplanarak endekslenmiş tutarlar terkin edilecek. Teklif ettiğimiz bu düzenlemeden; halen öğrenim kredisi almakta olan 566 bin 226 öğrenci, öğrenim kredisinden borçlu 1 milyon 392 bin 629 kişi, katkı kredisinden borçlu 25 bin 886 kişi, vergi dairelerine takip için intikal ettirilmiş olan alacaklardan borçlu 1 milyon 403 bin 392 kişi yararlanacak. Tüm öğrencilerimize ve ailelerine sağladığımız bu önemli imkan ile bundan böyle kredi borçları artmayacak ve düzenleme çerçevesinde mevcut borçlar içinde yer alan toplam 27 milyar lira endeks tutarı terkin edilecek."

İntörn doktor olanlara ödenen ücretlerle ilgili de düzenlemeye gittiklerini ifade eden Tan, tıp fakültelerinin 6. sınıfındaki öğrencilere, intörn eğitim döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında 12 ay süreyle ödenen ücretin 1569 liradan asgari ücret tutarı olan 5 bin 500 liraya çıkarılacağını kaydetti.

Tan, tıp fakültelerindeki 14 bin 600, diş hekimliği fakültesindeki 4 bin 900 öğrencinin düzenlemeden yararlanacağını anlattı.

Yaşlı ve engelli aylığı alanların vefatı, gelir durumunda veya engel durumunda değişiklikler gibi nedenlerle ödemelerin yersiz yapılmasına sebebiyet verilebildiğini aktaran Tan, bu durumda olan yaklaşık 162 bin 572 kişiden geri alınması gereken 566 milyon 262 bin 916 liranın tahsilinden de vazgeçilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Tan, engellilerin evde bakım yardımı ile ilgili yapılan ve yersiz ödenmiş konuma gelen yaklaşık 18 bin kişinin 200 milyon lira borcunun da terkinin söz konusu olduğunu söyledi.

Çalışanlara nakit olarak yapılan yemek yardımının günlük 51 liraya kadar olan kısmının istisna kapsamına alınacağını bildiren Tan, ayrıca 2023 Haziran sonuna kadar işverenlerin ısınma amaçlı çalışanlara yapacağı 1000 liraya kadar olan ödemelerin de gelir vergisinden ve sigorta priminden istisna tutulacağını dile getirdi.

Yurt dışında inşaat, onarım, montaj işlerinde çalışan Türk vatandaşı işçilerin ücretlerinin de gelir vergisinden istisna edileceğini aktaran Tan, Kovid-19 salgını nedeniyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ödemelerin terkin edilmesinin de sağlanacağını belirtti.

Tan, küçük tutarlı icra dosyalarının tasfiyesine ilişkin yapılacak düzenlemeyle vergi mükelleflerine 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları 2 bin lira ve altında, gerçek kişilerden olan alacaklarından feragat etmek suretiyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları halinde bu alacakların değersiz alacak olarak kabul edilmesi suretiyle işletme kayıtlarından çıkarabilme imkanı sağlanacağını söyledi.

Bu şekilde kayıtlardan çıkarılan alacaklara ilişkin daha önce hesaplanarak beyan edilen katma değer vergisi ve özel iletişim vergisinin indirim konusu yapılabileceğini anlatan Tan, bu kapsamda vazgeçilen alacaklar ile ilgili icrada alınacak harçlardan da vazgeçileceğini bildirdi. Tan, "Bu düzenleme ile 5 milyon borçlunun 9 milyon icra dosyasını tasfiye etmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Ahmet Tan, ayrıca varlık yönetim şirketlerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları anapara tutarı 2 bin 500 lira ve altında gerçek kişilerden olan alacaklarının faiz ve diğer masrafları dahil takibinden vazgeçmeleri koşuluyla, takibinden vazgeçtikleri dosyadaki ana para tutarının yarısının Hazineden ödeneceğini ifade etti.

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve maske kullanma mecburiyeti kapsamında yazılan cezalara yönelik de düzenleme yapıldığını anlatan Tan, "Halihazırda bu cezalardan 1 milyon 67 bin 485 kişi borçlu bulunuyor. Tahsil edilmesi gereken ceza tutarı da 2,7 milyar lira. Teklifimizde gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gerekse Kabahatler Kanunu çerçevesinde verilmiş bu cezaların terkin edilmesini öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.

Sunumunda teklifte yer alan maddelere dair açıklamalarda bulunan Tan, şöyle devam etti:

"Bu yasa teklifinde vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, dezavantajlı bireylerimizin taleplerinin yanı sıra devletimizin gelirlerini artırıcı verimli ve şeffaf bir yönetim sergilemesi, yine kurumlarımızın hukuki süreçlerinden kaynaklanan düzenlemeler de bulunmaktadır. Teklifin hazırlanmasında görev alan arkadaşlarımız başta olmak üzere teklifin görüşmelerinde yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür eder, teklifimizin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni ederim."

Ahmet Tan'ın sunumunun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.