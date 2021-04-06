Toprak Razgatlıoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın testlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da izole durumda bulunduğunu belirtti.
Razgatlıoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
"Herkese merhaba, öncelikle 'geçmiş olsun' dilekleriniz için herkese teşekkür ediyorum. Barselona'da 6. günüm. Kendimi izole ettim, hafif şekilde atlatıyorum. En kısa sürede Türkiye'ye dönmenin hayalini kuruyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum, en kısa sürede görüşmek üzere."
İspanyadan herkese selamlar 🙋♂️ pic.twitter.com/zGdsVZTbX7— Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) April 5, 2021
Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun 1 Nisan'da yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştı.
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