Toplam istihdam rekor seviyeye ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonominin Ocak ayında da kuvvetli görünüm sergilediğini belirtti. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7’ye gerilemiştir" ifade etti.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz bu yılın Ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürmüştür.

Ocak ayında Sanayi Üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve Işsizlik oranı yüzde 9,7’ye gerilemiştir.