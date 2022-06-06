'Top Gun: Maverick' gişede de yüksek uçuyor

Tom Cruise'un aksiyon filmi 'Top Gun: Maverick', rekor üstüne rekor kırıyor. Joseph Kosinski yönetimindeki 36 yıl sonra gelen devam filmi, ikinci hafta sonunda 86 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece filmin Kuzey Amerika'daki toplam hasılatı 291.6 milyon dolara ulaştı.

İzleyiciden gelen olumlu yorumlar ve coşkulu incelemeler sayesinde, 'Top Gun: Maverick'in bilet satışları, uzun Anma Günü tatili hafta sonu boyunca 160 milyon dolarlık ilk çıkışından yüzde 32 gibi az bir düşüş gösterdi. Comscore'a göre bu, 100 milyon dolar veya daha fazla gişeye ulaşan bir film için ikinci hafta sonu en küçük düşüşü.

1- Top Gun: Maverick

2- Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında

3- The Bob's Burgers Movie

4- Kim Demiş Kötüyüz Diye

5- Downton Abbey: A New Era