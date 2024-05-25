Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi

Trabzon'un Tonya ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında saldırıya uğradı.

Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye başkanına makamında 2 kişi saldırdı

Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç açıklama yaptı

Yaşananların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in odasında darbedilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Belediye Başkanı Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.