Tom Cruise’un son hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı
Görevimiz Tehlike 8’in çekimleri öncesinde Cambridge Havalimanı’nda görüntülenen ünlü oyuncu Cruise, son hali ile sosyal medyanın gündemine düşerken oyucunun aldığı kilolar ve botoks zamanı gelmiş hali hayranları hayal kırıklığına uğrattı.
Onlarca film ve dizide rol alan, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturan 59 yaşındaki oyuncu Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 8 filmi öncesinde Cambridge Duxford Havaalanı’nda görüntülendi.
Eski halinden eser kalmayan Cruise’un fotoğrafları basında büyük yankı buldu. Kısa sürede binlerce yorum alan oyuncunun botoks zamanının geldiği ve kilo aldığı görüldü.
Uçuş dersleri alıyor
Hakkında pek çok spekülasyon bulunan aktör hakkında zaman zaman dini, mezhebi, aile yaşantısı, kızıyla ilişkileri gibi konularda dedikodular çıkıyor. Buna karşın Cruise, hiçbir iddiaya cevap vermeden magazin dünyasında yer almaya devam ediyor.
Birleşik Krallık’taki Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerini tamamlayan ödüllü oyuncu, Görevimiz Tehlike 8’e hazırlık için savaş uçağı dersleri alıyor.