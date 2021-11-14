Tom Cruise’un son hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

Uçuş dersleri alıyor

Hakkında pek çok spekülasyon bulunan aktör hakkında zaman zaman dini, mezhebi, aile yaşantısı, kızıyla ilişkileri gibi konularda dedikodular çıkıyor. Buna karşın Cruise, hiçbir iddiaya cevap vermeden magazin dünyasında yer almaya devam ediyor.

Birleşik Krallık’taki Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerini tamamlayan ödüllü oyuncu, Görevimiz Tehlike 8’e hazırlık için savaş uçağı dersleri alıyor.