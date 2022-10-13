Tom Cruise'a ölüm tehditi!
Tom Cruise ve yönetmen Christopher McQuarrie, Görevimiz Tehlike'de görev aldıkları eski bir set çalışanı tarafından ölümle tehdit edildi. İkili gelişmelerin üzerine özel güvenlik ekibi tuttu.
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ve senarist Christopher McQuarrie ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı.
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Görevimiz Tehlike serisinde birlikte çalışan ikili eski bir set personeli tarafından ölüm tehdidi aldı.
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Cruise, olayın ardından kendisi ve McQuarrie için özel koruma ekibi tuttu.
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Ölüm tehditinin eski çalışanın işten çıkarılması, yapım şirketiyle davalık olması ve yıldız oyuncunun Rus oligarklarla yaptığı çalışmalar nedeniyle olduğu öğrenildi.
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