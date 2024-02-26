Tolga Savacı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri haline gelen ünlü oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Savacı'nın vefat haberini eşi Nermin Bezmen duyurdu. Bezmen, yaptığı açıklamada, "Yüreğim kanıyor. Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna..." ifadesini kullandı.

Tolga Savacı kimdir?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı.