Tokyo'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlanmak üzere!
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.
Tokyo Metropol Valiliğine göre, başkent bölgesinde son 24 saatte 5 Kovid-19 vakası tespit edildi.
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Bu sayı, 2021 yılının en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı olarak kayda geçerken Tokyo'daki toplam vaka sayısı da 382 bin 117'ye yükseldi.
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Başkentte vaka sayısı son 39 gündür art arda 50'nin altında, son 13 gündür art arda 30'un altında seyrediyor.
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Son bir günde can kaybının yaşanmadığı başkent genelinde 8 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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