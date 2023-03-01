Tokyo Olimpiyatlarında yolsuzluk iddiası

Dentsu, Hakuhodo, Tokyu Agency ve Cerespo dahil Japonya'nın en büyük reklam ajansları ile organizasyon firmalarının yer aldığı 6 firma ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.

Buna göre, 6 firma ile 7 kişi, olimpiyatların test müsabakalarının düzenlenmesine ilişkin ihalelerde, kazananları önceden belirleyerek tekel karşıtı yasayı ihlal etmekle itham ediliyor.

Kazananların olimpiyatlarda, asıl müsabakaları düzenleyebilmesinin yolunu açacak, toplamda 43,7 milyar yenlik (yaklaşık 320 milyon dolar) sözleşmeler imzaladığı ileri sürülüyor.

İddianamede ismi geçen üst düzey yetkililer arasında Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi eski yetkilisi Mori Yasuo, Dentsu Group eski yöneticisi Henmi Koji bulunuyor.

Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları, Kovid-19 sebebiyle bir yıl ertelemeli olarak 2021 yaz ve sonbaharında, 15 bin sporcunun katılımıyla Japonya'da düzenlenmişti.