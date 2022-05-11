TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından yeni kampanyalar hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyalara çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.
Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.