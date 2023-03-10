TOKİ konutlarının başarısının sırrı ne?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 968 vatandaşımız hayatını kaybederken, yüzbinlerce vatandaşımız da yaralandı.

Özellikle 1999 yılından önce yapılan binalar yerle bir olurken TOKİ konutlarında hiçbir can kaybı olmaması dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının başarısının sırrını "En doğru zemine, en doğru teknikle üretiyoruz." şeklinde özetlemişti.

TOKİ konutlarının başarısının altında yatan ve depremin ardından vatandaşın detaylarını merak ettiği radye temel, tünel kalıp gibi teknik konuları İnşaat Mühendisi İlyas Güven Eroğlu'na sorduk.

"TOKİ konutları sıkı kontrollerden geçirildi"

TOKİ konutlarının inşa sürecinde sıkı denetimlerden geçirildiğini belirten Eroğlu, "TOKİ konutları diğer konutlara göre daha sağlıklı yapıldı, sıkı kontrollerden geçti. Betonarme projeleri radye temel üzerine kuruldu. Denetim daha sağlıklı yapıldı. C35 beton kullanılmasına özen gösterildi bu nedenle yıkılmadı." dedi.

Radye temel

Radye temelin deprem yönetmeliği gereği zorunlu olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Kat adedine göre radye temel kalınlığı hesaplanır. Radye temel kalınlığı asgari 40cm. olmak zorundadır. Örneğin 15 katlı binalarda bu 2 metreye kadar çıkabilmektedir." dedi.

Radye temelin tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken Eroğlu," Tek başına radye temel yeterli değil, zemin etüdü iyi bir şekilde kullanılmalı, bazı yapılarda fore kazık da gerekebilir." ifadelerini kullandı.

C35 Beton

TOKİ konutlarında kullanılan C35 betonuna da dikkat çeken Eroğlu, "Bir metreküp betonda 35 megapaskal basınç gücüne dayanabilen, cm2 si 325 kilo yüke karşı kolaylıkla dayanabilen betonlara C35 Beton denilmektedir. Çimento oranı yüksek, dayanımı daha kuvvetlidir ve demire yayılımı daha iyidir." dedi.

Tünel kalıp

Tünel kalıbın depreme dayanıklılık açısından daha iyi olduğunu belirten Eroğlu, "Tünel kalıpta duvar yerine perde kullanılır. Depremde bazı binalar tam olarak çökmese de yıkılan duvarların altında kalarak ölen çok sayıda insanımız oldu. Tünel kalıbın bu yönde bir avantajı oluyor." dedi.

Ajans Haber - Ulaş Kaya