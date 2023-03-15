TOKİ konutlarına karşı çıkan CHP'li Başkandan şok açıklama: Yeni konuta ihtiyaç yok!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yargı kararları nedeniyle başlatılamayan TOKİ projesinden hak sahibi olan bir grup, imar planlarına itiraz ederek konutların yapımına engel olan CHP'li Karabağlar Belediyesini protesto etti.

Belediye önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesinin ve Şehir Plancıları Odasının itirazının ardından imar planının iptal edildiğini belirtti.

Sloganlarla belediye önüne yürüyen grup, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na “Deprem öldürmez, binalar öldürür” diye seslendi. 809 hak sahibi adına Alişan İnal, basın açıklaması yaptı.

İnal'ın yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

"Kiracı insanlarız. İzmir'in en çok kaçak yapılarının olduğu bölge Karabağlar ilçesidir. Bunu da herkes bilir. Buradaki binalar depreme dayanıksız. Arazi, Hazine'nin TOKİ'ye devrettiği arazi. Belediye süreci geciktirmeye yönelik itirazlar yaparak dava açıyor sürekli ve mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. 4 yıllık süre içerisinde inşaatımız başlamadı. Bakanlık yetkilileri 'mahkemenin kararını beklemek zorundayız' dedi. Danıştaydan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Hepimiz kiracıyız."

"İtiraz ettiğiniz konutların gerçek sahipleri burada"

İnal, hak sahibi 809 kişi olduklarını ifade ederek, "4 yıl oldu, bizim ile kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında ve insanlar evlerine girmek için gün sayarken bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. İzmir deprem bölgesi, birçok aktif fay hattının üzerinde yaşamaya çalışıyoruz, oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız. Buradan Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odasına sesleniyorum; itiraz ettiğiniz ve durduğunuz evlerin sahipleri burada gerçek Karabağlar halkı dar gelirli insanlar." diye konuştu.

'Yeni konuta ihtiyaç yok' cevabı

İnal ayrıca, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendilerine 'İlçede yeni binaya ihtiyaç yok' diyerek taleplerini duymazdan geldiğini öne sürdü.

Diken üstünde yaşıyorlar

16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanında depreme dayanıksız ve kaçak yapılar olduğu belirtiliyor. Diken üstünde yaşayan Karabağlılar, sorunlarının çözülmesi için yardım bekliyor.