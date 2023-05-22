TOKİ kampanyasına yoğun talep!

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular tamamlandı.

Satışları 2021 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2021 sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarının yararlandığı kampanya 24 Nisan-18 Mayıs'ta yapıldı.

Söz konusu kampanyada, 25 bin 356 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

1656 kişi kısmi ödemeyle indirimden faydalandı

İndirim kampanyasında 1656 kişi ise kısmi ödeme yaparak yüzde 25 indirimden yararlandı. Buna göre kampanyadan toplam 27 bin 12 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı.

Kampanyaya katılanların yüzde 81,56'sı borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.

İndirim kampanyasında, TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankalarınca konut kredisi kullandırıldı.