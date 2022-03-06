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TOKİ borçlarını kapatacaklara müjdeli haber geldi. %22 indirim kampanyası 22 Mart'ta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu

TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'nin borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını söyledi.

Bakan Kurum, paylaşımında, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. 

Hayırlı olsun.

— Murat KURUM (@murat_kurum) March 6, 2022

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