Bu kapsamda arsa kuralarının ne zaman başlayacağı da gündeme geldi. Vatandaşlar, “TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura takvimi belli oldu mu?” gibi soruların yanıtları tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte merak edilen sürece ve kuralara ilişkin tüm detaylar…