TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura takvimi belli oldu mu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TOKİ üzerinden yürüttüğü arsa başvurularında son güne yaklaşırken kura takvimi hakkında araştırmalarda hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlatılan sosyal konut projesinde ilk kuralar çekilmeye başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TOKİ üzerinden yürüttüğü arsa başvurularında son güne yaklaşırken kura takvimi hakkında araştırmalarda hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlatılan sosyal konut projesinde ilk kuralar çekilmeye başladı.
Bu kapsamda arsa kuralarının ne zaman başlayacağı da gündeme geldi. Vatandaşlar, “TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura takvimi belli oldu mu?” gibi soruların yanıtları tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte merak edilen sürece ve kuralara ilişkin tüm detaylar…
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projelerinde kura çekimi başladı. Gözler şimdi ise arsa kuralarına çevrildi. TOKİ İlk Evim Arsa projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura takvimi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.
Arsa Kurası ne zaman yapılacak?
TOKİ İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa projeleri kapsamında başvurular 10 Ekim tarihinde başlamıştı ve 7 Kasım'da son bulacaktı. Ancak başvuru süresi 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Başvurular e-devlet üzerinden ve İl merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.