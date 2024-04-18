Tokat'ta korkutan deprem!

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Geçtiğimiz gece de aynı ilçede 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bugün gerçekleşen depremin şiddetinin 5.6 olduğunu açıklayan AFAD, sarsıntının yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi'nden açıklama

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "İlk aldığımız duyumlara göre birkaç köyümüzde birkaç binanın yıkılmış olması söz konusu. Olumsuz bir durum olmaması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaralanan veya hayatını kaybeden kimse yok. Bize intikal eden bir durum yok. Teyit edeceğiz. İletişim ağlarını oluşturduk.

Biz de araçla seyir halindeydik. Önce rüzgar olduğunu düşündük fakat aracı da epey bir salladı." diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı'ndan da açıklama geldi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sulusaray'da konutlarda sıkıntı olduğu bilgisini aldık.” diye konuştu.

Sulusaray İlçe Belediye Başkanı Davut Kılıç ise, "Buğdaylı köyünde bazı evlerin ve 2 minarenin yıkıldığı bilgisini aldık. Teyit edeceğiz. Şu ana kadar ölü veya yaralı bildirimi olmadı. Merkezde herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.