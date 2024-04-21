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Tokat'ta deprem meydana geldi

AFAD'dan gelen açıklamaya göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15:03'te meydana gelen sarsıntının 12,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

PEŞ PEŞE SALLANIYOR

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geçtiğimiz günlerde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yaşanan sallantı çevre illerden de hissedilmişti. 

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