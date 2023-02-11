Tokatlı kadınlar depremzedeler için ekmek pişirdi

Erbaa Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyası bünyesinde, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan kadınlara un, maya ve odun desteği verdi.

Köy ve mahalle fırınlarını çocukları ile birlikte ateşleyen kadınlar, elleriyle yoğurdukları hamurlardan 19 bin ekmek pişirdi.

Hazırlanan ekmekler Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde paketlenerek depremzedelere gönderildi.