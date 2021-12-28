Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'un Bursa'daki fabrikasında seri üretime geçiş için çalışmalar hızla devam ediyor.

TOGG, 5-8 Ocak tarihlerinde ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) dünya sahnesine çıkacak.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'dan her gün heyecanlandıran haberler gelmeye devam ederken dün TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında düzenlenen basın buluşmasında tatsız anlar yaşandı.

Aracın tanıtımı için yapılan organizasyona katılan İhlas Haber Ajansı muhabiri, TGRT canlı yayınında TOGG'un özelliklerini anlatırken aracın başındak görevlilerin anlamsız ve sert müdahalesiyle karşılaştı.

Aracın çevresinde ve içinde aracın farklı özelliklerini anlatan İHA muhabiri canlı yayın sırasında aracın bagaj kapısını açarak göstermek istedi. Tam o esnada bir müdahale ile karşılaştı. Görevli, muhabiri engelleyerek sert bir hareketle bagaj kapağını kapattı.

#TOGG'un tanıtımında muhabire anlamsız müdahale



📌TOGG'un Bursa'daki fabrikasında dün gerçekleşen basın buluşmasında, TOGG görevlilerinden aracı tanıtmaya çalışan İHA muhabirine anlamsız bir müdahale geldi. pic.twitter.com/KNGvzxhQZ9 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 28, 2021

Aracı tanıtmak amacıyla davet edildiği organizasyonda işini yaparak "aracı tanıtmaya" çalışan muhabire “Açmayın dedik ya” şeklinde anlamsız şekilde bağıran görevli İHA muhabirinin canlı yayında olduğunu belirtmesine rağmen tepkisine devam etti.

Görevlinin bu davranışı tanıtım için sergilenen aracın "bagajında ne olabilir ki" dedirtti.

Gazetecinin maruz kaldığı davranış, geçtiğimiz hafta Muharrem Sarıkaya'nın Fatma Şahin ile röportajı esnasında İHA muhabirine tokat attığı skandal anları akıllara getirdi.

Sabah yaşanan bu olayın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olaya gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir fotoğrafla 'Bagaj önemli' ifadesini paylaştı.

Paylaşımdaki fotoğrafta İtalyan şef Danilo Zanna bagajı açıp, bakarken görülüyor.