Togg'un fiyatı arttı! İşte zam oranı ve yeni rakamlar...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi odağı haline gelirken yeni bir fiyat düzenlemesi ile karşımıza çıkıyor. Togg'a zam geldi. İşte fiyatlar...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi odağı haline gelirken yeni bir fiyat düzenlemesi ile karşımıza çıkıyor. Togg'a zam geldi. İşte fiyatlar...
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Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'a zam geldi.
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Teslimatları hızla devam eden Togg otomobilleri Türkiye yollarında görülürken ilerleyen zamanda yurt dışına da ihraç edilecek.
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Yerli ve milli Togg'un fiyatları Aralık ayı başı itibarıyla güncellendi.
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