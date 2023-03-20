Togg'un deneyim merkezi Ankara Söğütözü'nde açılıyor!
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un ön satışları başlarken bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanında deneyim merkezleri kuruluyor.
Türkiye’nin elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci başladı. İlk 30 saatte 29 bin 275 adet sipariş alan Togg'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Bir yandan "Trumore" uygulaması üzerinden ön sipariş alan Togg'un deneyim merkezleri de kurulmaya başlanıyor.
Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde kurulması beklenen Togg deneyim merkezlerinden ilki de Ankara Söğütözü'nde açılıyor.
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