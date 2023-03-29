TOGG'un çekiliş süreci bugün başlıyor

Ön sipariş sayısı 177 bin 467 olan Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda" ifadeleri kullanıldı.

Noter huzurunda ve dijital olarak yapılacak kura çekilişi "http://youtube. com/@Togg" adresinden takip edilecek. Asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar cihazlarını almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve bekledikleri her ay için Trugo'dan 85 kWs(*) enerji dolum hakkı kazanacak.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satışların ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi vererek "İçten teşekkürlerimizle. Mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz" dedi.