Togg’u dünyada en çok konuşan ülke belli oldu!

Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili Togg ile ilgili dünyada yayımlanan haber ve postlar incelendi. Araştırmaya göre, en fazla yansıma görülen ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’yi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas takip etti.

Medya Takip Merkezi (MTM) profesyonel dijital medya izleme platformu DigiLUP ile yaptığı araştırmada Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile ilgili yayınlanan haber ve postları inceledi. 196 ülke ve 187 dilde tarama yapabilen platformun 16 Temmuz-16 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki yansımalara dönük yapılan incelemeye göre; birçok ülkedeki dijital medya mecralarında 3 bin 813 sonuç yayınlandı.

En fazla Amerika’da yayımlandı

Yapılan incelemeye göre, Togg ile ilgili en fazla yansıma görülen ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’yi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas takip etti.

Amerika’da Togg’a dair birçok gelişme ve sosyal medya fenomenlerinin bahsetmeleri öne çıkarken, diğer ülkelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı liderlere Togg hediye etmesi öne çıktı.

Ülkelere göre sonuçlar

Amerika Birleşik Devletleri: 923

Suudi Arabistan : 679

Birleşik Arap Emirlikleri: 516

Fas: 151

Pakistan: 125

Almanya: 123

Japonya: 108

Hindistan: 93

Fransa: 83

Tüm dijital medya platformlarının incelendiği araştırmada, Togg ile ilgili en fazla Twitter’da paylaşım yapıldığı görüldü. Toplam sonucun yüzde 86,9’unu Twitter gönderileri oluşturdu. Twitter’ı internet siteleri ve bloglar takip etti.

33 Youtube paylaşımında, Togg içerikli video, test sürüşleri ve yorumlar yayınlandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde hem haber sitelerinde gelişmeleri yayınlanan hem de sosyal medyada yorumları yapılan Togg’un, son 1 aydaki sonuçlarında bazı konular öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde, liderlere Togg hediye etmesi en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.

Ayrıca, toplam TOGG sonuçları içerisinde, bin 8 adet haber ve yorumda, Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsedildi.

T10X modeli önde

Togg ile yapılan haber ve yorumlarda, bazı modellerden bahsedildi. T10x 135, Sedan 43, CSUV 40 sonuç olmak üzere, toplam 218 sonuçta, Togg modellerine değinildi.

Olumsuz yorum yüzde 1

DigiLUP platformunda yapılan duygu analizi sonuçlarına göre, yorumların büyük bir kısmı nötr ve pozitif oldu.

Toplam gönderilerin yüzde 89,7’i nötr, yüzde 9,3’ü pozitifi ve yüzde 1’i negatif şekilde yorumlandı. Olumsuz yorumların yapıldığı ülkelerin dağılımında ise, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya öne çıktı.

Olumsuz sonuçların dağılımı

Amerika Birleşik Devletleri: 8

Almanya: 8

Hollanda: 3

Birleşik Arap Emirlikleri: 3

Mısır: 3

Suudi Arabistan: 2

Fas: 2

İsviçre: 1

İrlanda: 1

Diğer: 5