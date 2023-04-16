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TOGG'dan yeni atılım! Dünya pazarına açılıyor!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, dünya pazarına açılıyor. 2024 yılı itibarıyla Avrupa'ya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen TOGG, 2025 yılından itibaren kıtanın tamamında satılması öngörülüyor!

Ön siparişte yoğun ilgiyle karşılaşan Türkiye'nin otomobili TOGG, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. TOG’Gun dışa açılım planlamasındaki öncelikli hedefi Avrupa piyasasında söz sahibi konuma gelmek.

Şirket, yaygın bir şarj alt yapı sistemi kurarak, küresel elektrikli Otomobil pazarına 2024 yılında girmeyi hedefliyor.

Yol haritasına göre 'T10X' modeli, ilk etapta dev markalarla rekabet edecek şekilde piyasaya sokulacak.

Kıtanın tamamında satılması öngörülüyor

Türkiye'nin otomobili 2025'ten itibaren vites yükseltecek Genişleme politikası ülke ülke olacak. Yerli Otomobil TOGG’un zamanla kıtanın tamamında satılması öngörülüyor.

Arından küresel potansiyeller belirlenecek. Dünyaya açılma süreci fabrikanın üretim kapasitesi ile orantılı olarak yürütülecek.

 

 

 

 

 

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