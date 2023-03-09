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Togg'dan ön sipariş açıklaması geldi!

Togg'dan ön sipariş sürecine ilişkin beklenen açıklama geldi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ön siparişlerin web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlayacağı duyuruldu.

Togg akıllı cihazlar için ön sipariş sürecinin yakında başlayacağına ilişkin açıklama geldi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ön siparişlerin web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlayacağı duyuruldu.

İşte o açıklama;

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