TOGG'dan ön sipariş açıklaması: Başvuru sayısı belli oldu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ön sipariş süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden ön siparişe ilişkin son açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde fiyatı açıklanan ve ön sipariş süreci başlayan TOGG ile ilgili son açıklama yapıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tamamen yerli ve milli otomobili Togg'a 100 bin ön sipariş oluşturuldu.
TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"7 günde 100.000 ön sipariş. Teşekkürler Türkiye. Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor. Son gün: 27 Mart Çekiliş: 28 Mart"
7 günde 1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣— Togg (@Togg2022) March 24, 2023
ön sipariş.
< Teşekkürler Türkiye >
Heyecan https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında devam ediyor.
Son gün: 27 Mart
Çekiliş: 28 Mart#T10X#Togg pic.twitter.com/qsG3otB7KD
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