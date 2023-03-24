TOGG'dan ön sipariş açıklaması: Başvuru sayısı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde fiyatı açıklanan ve ön sipariş süreci başlayan TOGG ile ilgili son açıklama yapıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tamamen yerli ve milli otomobili Togg'a 100 bin ön sipariş oluşturuldu.

TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 günde 100.000 ön sipariş. Teşekkürler Türkiye. Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor. Son gün: 27 Mart Çekiliş: 28 Mart"