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Togg'a özel kredi hakkında Fuat Oktay'dan açıklama

Togg’a özel kredi verilip verilmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Kamu bankalarımız bunun için çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil Togg’a özel kredi verilip verilmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Kamu bankalarımız bunun için çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

''İlk hedefimiz kapasite artırımı olacak'' diyen Oktay, ''Bataryayla alakalı da yeni ortaklıklar kuruldu. Onun da üretim tesisi için çalışıyoruz. Daha güzel haberler vermeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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