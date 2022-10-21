Togg ve Trendyol'dan iş birliği

Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg ile Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı. Togg ve Trendyol, üç aşamalı olarak hayata geçecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.

“Odağımızda kullanıcı var”

Trendyol ile imzalanan niyet mektubu ilgili değerlendirmede bulunan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

“Kendimizi başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımlıyoruz. Planımızı hayata geçirmek üzere çalışıyor, bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yapıyoruz. Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor. Trendyol’la imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg’un hem de Trendyol’un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak.”

“İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye’nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından büyük heyecan duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Mobilite, Trendyol’un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında yer alıyor. Bu iş birliğini Togg’un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı büyük sıçramaya Trendyol’un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz. Togg’un mobilite, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki inovasyonlarla ördüğü ekosistem sürdürülebilirlik üzerinde yükseliyor. Trendyol da yakın zamanda açıkladığı sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında, sadece kendi operasyonlarını değil tüm değer zincirini dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor. Bu birlikteliği, iki teknoloji şirketinin sürdürülebilirlik alanındaki vizyon birlikteliği olarak da değerlendiriyorum. Dijitalleşme teknolojilerinde ciddi bir üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sahibiz. Türkiye’nin 102 farklı üniversitesinden mezun 2000’i aşkın mühendisimiz, Trendyol satıcıları ve çözüm ortakları tarafından kullanılan sistemleri geliştiriyor. İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz.”

Togg hakkında

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility® markasıdır. 25 Haziran 2018’de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir. 2022 son çeyreğinde seri üretime hazır olacak olan Togg, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar ortak platform kullanrak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Trendyol hakkında

2010 yılında kurulan Trendyol, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarındandır. Trendyol, Türkiye’nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap ile değer üretmeye devam etmektedir.