TOGG, İçişleri Bakanlığı'nın envanterine girdi

Yerli ve milli otomobil TOGG İçişleri Bakanlığı envanterine girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı'nda TOGG, Bakanlığımıza yakıştı. Türkiye’nin devrimi, yerli ve millî arabamız TOGG, Bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.