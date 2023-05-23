Togg fırsatçısı!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Türkiye'de her vatandaşın hayallerini süsleyen yerli ve milli ilk elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyan Togg'un ikinci eldeki ilk ilanı yayınlandı.

Değeri 3.5 milyon TL

Ön siparişine yoğun ilgi gösterilen Togg'un "Anadolu kırmızısı" T10X modelinin uzun menzil versiyonunu satışa çıkaran bir vatandaş, aracın bedelini 3.5 milyon TL olarak belirledi.

Yoğun talep nedeniyle vatandaşın ulaşmakta güçlük çektiği aracın ilk sahiplerinden biri olan şanslı vatandaş durumu fırsata çevirdi.

Sıfırı 3 kat daha ucuz

Fırsatçı vatandaşın satışa çıkardığı aracı sıfır olarak almak istediğinizde ise güncel değeri 1 milyon 55 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

İlk sahipleri çekilişle belirlenmişti

16 Mart tarihinde başlayıp 27 Mart Pazartesi günü sona eren ön siparişlerin ardından yoğun başvuru nedeniyle Togg almaya hak kazananlar çekilişle belirlenmişti. 9 günlük ön sipariş sürecinde Togg'a tam 177 bin 467 adet ön sipariş başvurusu gelmişti.

İlk teslimatlar başladı

Çekilişin ardından geçtiğimiz günlerde teslimat sürecine başlanan Togg T10X modeline yoğun ilgi sürüyor.

Yeni trend "Togg alacağım için satılıktır" ilanları

İkinci el araba satışı yapan sitelerde pekçok kullanıcı aracını Togg alabilmek için sattığını beyan eden ilanlar yayınlıyor.