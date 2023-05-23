Togg fırsatçısı!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un ilk ikinci el ilanı yayınlandı. Fırsatçı vatandaş, sıfırı 1 milyon 55 bin TL olan otomobili 3,5 milyon TL'ye ilana koydu.
Ajans Haber - Ulaş Kaya
Türkiye'de her vatandaşın hayallerini süsleyen yerli ve milli ilk elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyan Togg'un ikinci eldeki ilk ilanı yayınlandı.
Değeri 3.5 milyon TL
Ön siparişine yoğun ilgi gösterilen Togg'un "Anadolu kırmızısı" T10X modelinin uzun menzil versiyonunu satışa çıkaran bir vatandaş, aracın bedelini 3.5 milyon TL olarak belirledi.
Yoğun talep nedeniyle vatandaşın ulaşmakta güçlük çektiği aracın ilk sahiplerinden biri olan şanslı vatandaş durumu fırsata çevirdi.
Sıfırı 3 kat daha ucuz
Fırsatçı vatandaşın satışa çıkardığı aracı sıfır olarak almak istediğinizde ise güncel değeri 1 milyon 55 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
İlk sahipleri çekilişle belirlenmişti
16 Mart tarihinde başlayıp 27 Mart Pazartesi günü sona eren ön siparişlerin ardından yoğun başvuru nedeniyle Togg almaya hak kazananlar çekilişle belirlenmişti. 9 günlük ön sipariş sürecinde Togg'a tam 177 bin 467 adet ön sipariş başvurusu gelmişti.
İlk teslimatlar başladı
Çekilişin ardından geçtiğimiz günlerde teslimat sürecine başlanan Togg T10X modeline yoğun ilgi sürüyor.
Yeni trend "Togg alacağım için satılıktır" ilanları
İkinci el araba satışı yapan sitelerde pekçok kullanıcı aracını Togg alabilmek için sattığını beyan eden ilanlar yayınlıyor.
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