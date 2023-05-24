AjansHaber.com.tr Gündem Togg Deneyim Merkezi'ndeyiz! Togg Deneyim Merkezi'ndeyiz! Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olan Togg'un Ankara Söğütözü'nde bulunan deneyim merkezini ziyaret ettik. AjansHaber ekibi olarak, Togg'u yakından görüp inceleme fırsatını elde ettik. 24 Mayıs 2023 17:45 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2023 17:48 Yorumlar Çok Okunan Haberler Togg fırsatçısı! Bakan Özer, okulların kapanacağı tarihi açıkladı! Yurt dışında kullanılan oy sayısı açıklandı! Yurt dışında kullanılan oylarda son durum! Sinan Oğan ikinci tur kararını açıkladı Meteoroloji'den uyarı! Türkevi'ne saldıran kişinin kimliği tespit edildi!
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