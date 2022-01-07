Togg blok zinciri anlaşmasına imza attı

Değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg'un, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.