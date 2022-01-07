Togg blok zinciri anlaşmasına imza attı
Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), önceki gün elektrikli bir fastback konsept otomobil tanıtan Togg, fuarda blok zincir teknolojisi anlaşmasına imza attığını duyurdu.
Elektrikli yerli otomobil geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Togg, blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile iş birliğine adım attığını bildirdi.
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Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyurulan gelişmeye göre, işbirliği sayesinde akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek hedefleniyor.
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Değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg'un, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
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GÜVENİLİR İKİNCİ EL PİYASASI SAĞLAYACAK
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