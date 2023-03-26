TOGG, Ankara'da büyük ilgi gördü!

TOGG, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Panora AVM'de kullanıcılarıyla buluştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor.

Ankara’daki Panora AVM'de de sergilenmeye başlanan araç, AVM'ye gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

TOGG'u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 35 gün daha sergilenmesi beklenen TOGG'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Güzel bir araç, etkileyici duruyor”

TOGG’un SUV modelini almayı düşündüğünü ifade eden Cem Can isimli vatandaş, “Güzel bir araç, göründüğü kadarıyla etkileyici duruyor." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, "Sürüş sistemleri ve otonom sistemleri iyiyse Türkiye’de tutulacağına inanıyorum. SUV modeli için bir talebimiz var, piyasaya çıksın yollarda görelim ondan sonra sipariş veririz” dedi.

“Işıklandırma ve görsel olarak çok güzel”

TOGG’un şu ana kadar en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Buse Nur Yaren Öztürk isimli vatandaş ise, “Işıklandırma ve görsel açıdan çok güzel olduğunu ve kullanımının da rahat olacağını düşünüyorum. Güzel bir araç, Türkiye’den olması güzel bir şey. Ülkem adına çok gururlu ve mutluyum” diye konuştu.

TOGG C-Sedan modeli 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da kullanıma sunulacak.