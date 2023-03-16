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TOGG açıkladı! T10X ön siparişleri başladı

TOGG tarafından yapılan açıklamada T10X modelinin ön siparişlerinin başlandığı bildirildi. Aracı satın almak isteyenler 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişlerini oluşturabiliyor.

TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi.

TOGG Twitter'dan yaptığı açıklamada, T10X ön siparişi başladı. 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.

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