TOGG açıkladı! T10X ön siparişleri başladı

TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi.

TOGG Twitter'dan yaptığı açıklamada, T10X ön siparişi başladı. 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.