TOGG açıkladı! T10X ön siparişleri başladı
TOGG tarafından yapılan açıklamada T10X modelinin ön siparişlerinin başlandığı bildirildi. Aracı satın almak isteyenler 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişlerini oluşturabiliyor.
TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi.
TOGG Twitter'dan yaptığı açıklamada, T10X ön siparişi başladı. 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.
Togg T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası.— Togg (@Togg2022) March 14, 2023
16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için https://t.co/JKIdgmkU8Y’ye girin veya Trumore'u indirin: https://t.co/C4dQwhRmcF#T10X #Togg pic.twitter.com/05RqLKITx4
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