TMSF, Türk Ticaret Bankası’nı satıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası AŞ'nin halihazırda TMSF'ye ait yüzde 98,4 oranındaki 10.7 milyar adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 380 milyon TL olarak belirlenen ihaleye kapalı zarf usulü teklif yöntemiyle 21 Mart'a yapılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 4 Kasım 2021 tarihli kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.9 milyar adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası AŞ için 20 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, banka kurucularında aranan nitelikleri haiz AŞ'ler katılabilecek. Katılımcıların iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması gerekiyor.

1913'te kurulan bankanın yönetimi finansal kriz sürecinde mali bünyesinin zayıflaması nedeni ile 6 Kasım 1997 tarihinde TMSF’ye devrolmuş, 2001 yılında da bankacılık faaliyetleri sona ermişti. 2019 yılında bankanın faaliyete geçmesi için tekrar çalışmalara başlandı.