TMSF mevduata sigorta limitini yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı Fon Kurulu Kararı'na göre, "Halihazırda 150 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir." denildi.

Kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.

TMSF bir sigorta kuruluşu olarak, Türkiye’nin finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.