TMSF, Adabank'ı yeniden satışa çıkarıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank’taki yüzde 96,68234 oranındaki hissesi için 14. kez satış ihalesi düzenleyecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayıp katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; 24 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek ihale için muhammen bedel 210 milyon TL olarak belirlendi.

Bankanın değerleme işlemleri dünyanın önde gelen bağımsız danışmanlık şirketleri arasında yer alan Deloitte tarafından yürütüldü.