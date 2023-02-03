TMO fındık satacağını açıklayınca serbest piyasada 64 TL'den satılan fındık 61 TL'ye düştü!

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 Şubat’tan itibaren fındık satışına başlamasına muhalefetten tepki geldi. Fındık ihracatının kesintiye uğramaması ve

piyasaların düzenlenmesi amacıyla yapıldığı açıklanan satışa tepki gösteren İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Grupbaqkanvekili Erhan Usta "Geçen yıl nisan sonuna kadar fındık alan TMO ne oldu da bu yıl alımı hem erken bıraktı hem de fındık satıxşına başladı? diye sordu.



Rekolte Mafyası Var

Türkiye'de neredeyse tarım ürünleri ile iglgili bir "rekolte mafyası" olduğunu savunan Erhan Seven "Fiyat açıklanmadan önce rekoltenin yüksek olduğu açıklanıyor. Bütün ürünlerde bu hep oluyor.Rekolte çok yüksek, deniliyor. fındıkta da öyle oldu. "750 bin tonun üzerinde rekolte var" dediler, Tarım Bakanlığı da buna benzer açıklamalar yaptı. 750 bin ton rekolte olacağı düşüncesiyle bir fiyat açıklandı. Demek ki piyasada fındıkla ilgili herhangi bir sorun yok, niye TMO fındık satışına başlıyor? Fındıkta 52 lira tavan fiyatla alım başlamıştı. Piyasa bu açıklamadan önce 64 lira civarındaydı.TMO 61 liradan satışa başladı. TMO 58-61 Tl aralığında satış fiyatı açıklayınca 55 liraya bile alıcı yok" dedi.

Kime kıyak yapılıyor?

TMO'nun fındık satışına başlamasının arkasında "birilerine kıyak çekmek" olduğunu iddia eden Seven şunları söyledi:

Bunun niye yapıldığı çok net bir şekilde ortada. Şu anda birkaç tane

ihracatçı bir tane yabancı firmaya Türkiye'nin altın kıymetindeki stratejik

ürününü peşkeş çekiyor; bunun başka hiçbir açıklaması yok. Piyasada fındık

bulunmuyor değil, fındık fiyatları aşırı yükselmiş de değil, makul bir yükselme

trendine girmişken hemen ani bir kararla satış yapılıyor.. Bunun

maksadının olduğu net bir şekilde ortadadır. Fındık fiyatları 70 liraya çıkar, biraz daha kazanç elde ederiz. diye beklerken bir hayal kırıklığına uğradı.

Bir Kısım İnsanların bu satıştan haberi vardı

Satış da çok enteresan; hiçbir emare yok ortada, hiçbir çalışma yok;

ondan sonra ani bir kararla bu yapıldı fakat bu karar açıklanmadan önce

bazı çevrelerin önceden bilgi aldığını ve haberin olduğunu da maalesef görüyoruz. TMO'nun satış fiyatı sadece üreticiyi ve esnafı mağdur etmedi, TMO da zarar ediyor bu işten,

çünkü TMO fındığı aldı, bir sürü masraf etti, taşıdı, işte belli masrafları yapıyor;

şu andaki satış geldi. Bu bilgiyi kim sızdırdı? Bunun mutlak suretle ortaya çıkması lazım.





