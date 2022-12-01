TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Elimizi taşın altına koyacağız

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT ve asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akkol'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"EYT aralık ayında meclise sunulacak. 3 çözüm önerimizi değerlendirmek üzere sunduk. Biri emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışalar arasındaki SGK prim farkı giderilecek.

Yine kamu işçi, işveren ayrımı yapmadan belirli önerilerimizi paylaşıyoruz. TİSK Gerek asgari ücret sürecinde gerek çalışma hayatı ilgilendiren her türlü kanun düzenlemede çalışanların beklentisini önceliği olarak belirtiyor. EYT ile ilgili de benzer bir yaklaşımımız var. Çalışma arkadaşlarımızın refahının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Ben bugün tekrar ifade etmek istiyorum.

TİSK camiası olarak kendi ekosistemimizde dünyaya örnek olan uygulamaları çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmelerimizin, şirketlerin, organizasyonun sürdürülebilirliğinin önemini de paylaşıyoruz. İşletmelerin rekabetçiliği istihdam için önemli bir konu, işletmelerin sürdürülebilirliği önemli, bu sebeple EYT konusunda hem çalışanların hem işverenlerin beklentilerini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. İşverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık.

31 Aralık akşamını beklemeye gerek yok

Emekliliklerin bir plan dahilinde yapılması gerekiyor. Asgari ücrette üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Asgari ücret işletmeleri koruyan dengeli bir rakam olmalı. Asgari ücret için 31 Aralık akşamına kadar beklemeye gerek yok. İş verenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. Bu sürecin sonunda en iyisini yapmaya çalışacağız."