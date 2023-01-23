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Tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, tır şöförü kaçtı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Erkan Yılmaz idaresindeki 59 M 0016 plakalı minibüs, Tekirdağ-Malkara kara yolu Nusratlı mevkisi yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücü Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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