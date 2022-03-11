İstanbul'da kar belli aralıklarla etkisini artırdı.

Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından iki yeni tedbir aldıklarını duyurdu.

Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişi durduruldu.

Öte yandan, İstanbul'da da tır ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Otogarlardan otobüslere çıkış yasağı

Yoğun kar yağışı şehirlerarası ulaşımı da etkiledi. Harem, Esenler ve tüm otogarlardaki otobüslerin çıkışları durduruldu.

"Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım"

Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde."

12 saat yoğun yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını söyledi.