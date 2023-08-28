AjansHaber.com.tr Yaşam Tır şoförü damada lastik hediyesi!

Tır şoförü damada lastik hediyesi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR şoförü Sefa Aksoy’a düğününde, arkadaşları tarafından takı olarak piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi

TIR şoförü Sefa Aksoy ile Şükran Aksu dün Gebze ilçesindeki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi.

Düğünün takı töreninde damada, içeriye giren arkadaşları tarafından piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi. O anlar düğüne katılanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tır lastiği deyip geçme

15 bin TL'lik piyasa bedeli olan TIR lastiği, 11.500 TL değerindeki cumhuriyet altınından daha pahalı durumda

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 kişi yaralandı
Müjdeli haber geldi: Yağış kapıda
Kocaeli'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bodrum'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı!
Özhaseki, aile sağlığı merkezi açılışında konuştu!
Eskişehirde korkunç patlama: 1 ölü!
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü!