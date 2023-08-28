Tır şoförü damada lastik hediyesi!

TIR şoförü Sefa Aksoy ile Şükran Aksu dün Gebze ilçesindeki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi.

Düğünün takı töreninde damada, içeriye giren arkadaşları tarafından piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi. O anlar düğüne katılanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tır lastiği deyip geçme

15 bin TL'lik piyasa bedeli olan TIR lastiği, 11.500 TL değerindeki cumhuriyet altınından daha pahalı durumda